Pozzi è il momento della serenità | Gruppo favoloso tutti si aiutano

"La vittoria contro la Pianese, squadra sempre ben posizionata in campo, è stata molto importante soprattutto per il morale di un, che facoesione il suo pezzo forte". Parole, quelle di Alessio, che testimoniano come il ragazzo, arrivato a gennaio dal Trapani, si sia ambientato alla perfezione all’interno del mondo Vis. Tuttavia non sembra poi così difficile: "Ilè spettacolare. Il più grande aiuta il più piccolo. Siamo uniti e senza gerarchie, concentratisu unico obbiettivo: quello di spingere in campo e andare forte in allenamento. Non molliamo mai e corriamo sempre tanto. Chiunque gioca riesce a non far rimpiangere colui che sostituiva. In settimana ci alleniamo bene, preparando le partite al meglio e anche sul campo tutto ciò traspare. Anche in questo ultimo periodo abbiamo sempre messo l’avversario sotto pressione, creando tante occasioni.