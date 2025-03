Anteprima24.it - Posti di blocco in piazza della Concordia: alunni a lezione di sicurezza stradale

Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue con la tappa dedicata aglidell’Istituto Focaccia il ciclo di lezioni sullapromosso attraverso il progetto “Non fare lo sbronzo, proteggi la vita, l’ambiente e la città”. In, con una pattuglia degli agentipolizia municipale di Salerno gli studenti hanno avuto modo di vedere come si svolge un posto died anche successivamente, come si effettuano i rilievi dopo un incidente. L’iniziativa realizzata dal Comune di Salerno in collaborazione anche con Asl, Aci, Croce Rossa, Protezione civile ed altri enti si concluderà il 7 maggio con una grande giornata di festa al Teatro Augusteo. L'articolodiindiproviene da Anteprima24.