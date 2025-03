Laprimapagina.it - Posso non piacere perchè non indosso nessuna maschera

nonperché nonVincenzo Calafiore23 Marzo 2025 Udine “ Innamoratevi!Non importa per quanto, il come e di chi, ma innamoratevi!Fatelo adesso, ora, in questo istante ma fatelo.E’ un terremoto ma è bellissimo! “ Calafiore Vincenzo Il mio sogno quotidiano è quello di fuggire da questa realtà che di “ reale “ non ha proprio nulla, è per certi versi una loggia da cui assistere, o una finestra da cui guardare uno spettacolo che si svolge su un immane palcoscenico ove non c’è niente di vero, dalle sceneggiature alle maschere indossate dai recitanti o attori prezzolati o entusiasti della parte loro assegnata dal grande sconosciuto, irraggiungibile, regista.Viviamo o si vive un’esistenza non esistenza!Ed è triste, perché a un certo punto comprendi cose che non si vorrebbe comprendere!Immaginare di potersi rivolgere alla vita come a una donna, o alla tua donna e poterle dire .