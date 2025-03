Puntomagazine.it - Porta Capuana, alla vista degli agenti si disfa della droga

Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacentiI FalchiSquadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Cesare Rosaroll, hanno notato un uomo con atteggiamento guardingo a bordo di uno scooter che,dgli operatori, si ètto di alcuni involucri per poi darsifuga al fine di eludere il controllo.I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di un involucro di cocaina e di 220 euro, suddivisi in banconote di diversi taglio; ancora, glihanno recuperato gli involucri, lanciati dal prevenuto poco prima, contenenti cocaina per un peso complessivo di 3.5 grammi circa.