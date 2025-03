Sport.quotidiano.net - Pomeriggio amaro allo stadio Voltini. Scivolone della Pergolettese. Trafitta due volte dall’Arzignano

Leggi su Sport.quotidiano.net

CREMA (Cremona)Brutta sconfitta casalingasuperata. La formazione di mister Giacomo Curioni ha disputato un buon match, ma non è bastato per conquistare punti in chiave salvezza. La gara è stata intensa con le due squadre che hanno giocato a viso aperto alla ricercarete. La compagine ospite è stata più cinica rispetto alla Pergo ed è andata in rete prima con il difensore centrale Milillo e poi, nella ripresa, con Lakti. Una battuta d’arresto inaspettata che ora dovrà essere resettata velocemente per preparare al meglio le prossime decisive partite dove bisognerà fare più punti possibile per arrivare alla salvezza diretta senza dover passare dalla pericolosa lotteria dei play out. Per i giblù all’orizzonte la sfida di sabato alle 17,30 in trasferta sul campo del neopromosso Alcione dove servirà una prestazione di spessore per portare a casa punti.