Bianchi Isono di nuovo al centro delle preoccupazioni della Nato, dell’Europa e degli Stati Uniti. Il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Mark Rutte, è volato prima a Sarajevo e poi a Pristina, la capitale del Kosovo, per ribadire l’impegno dell’Alleanza a sostegno della pace, della sicurezza e della stabilità in Bosnia e nell’intera regione deloccidentali. L’amministrazione di Donald Trump si è schierata contro il Presidente della Repubblica Srpska della Bosnia Milorad Dodik. L’Unione Europea ha annunciato l’invio di 400 militari aggiuntivi nell’ambito di Eufor Althea, la sua missione di pace in Bosnia, portando a 1.100 il totale delle forze. Albania, Croazia e Kosovo hanno firmato a Tirana un accordo per rafforzare la loro cooperazione nella difesa in un momento di tensioni regionali dovute alla deriva secessionista della componente serbo-bosniaca in Bosnia-Erzegovina.