Poltronificio Marche

A voler essere buoni: tutti tengono famiglia. A voler essere cattivi: più o meno tutti soffrono di 'poltronite'. Parliamo di politica e prendiamo spunto dalla candidatura di Matteo Ricci a governatore delleper Pd e, probabilmente, centrosinistra intero. L'ex sindaco di Pesaro lo ha annunciato ufficialmente lo scorso fine settimana, ma in realtà lo sapevano anche i muri, da parecchi mesi che sarebbe stato lui l'avversario di Acquaroli alle prossime elezioni regionali marchigiane. Il Carlino lo scrisse in tempi non sospetti. Però c'è stato il solito tiritera politico, il 'lo dico e non lo dico', il farsi desiderare, eccetera eccetera. Nel frattempo però si è votato per le Europee e Ricci è stato eletto parlamentare europeo. Ieri un altro europarlamentare, Carlo Ciccioli (è di Fratelli d'Italia) ha tuonato: 'Ricci si deve dimettere'.