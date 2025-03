Lanazione.it - Polizza obbligatoria per le imprese. Slitta la scadenza

C’è attesa per il provvedimento del governo – che dovrebbe arrivare in questa settimana – per il rinvio di sette mesi (dunque al 31 ottobre) dellapere attività produttive di sottoscrivere unacontro le calamità naturali, conosciuta come "Cat Nat". Questo obbligo, introdotto per tutelare il tessuto imprenditoriale in caso di eventi catastrofici come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni, riguarda tutte le aziende con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, ad eccezione delleagricole. Ladovrà coprire i danni diretti ai beni aziendali, come fabbricati, terreni, impianti e macchinari, provocati da tali eventi. Quanto costa stipulare unaCat Nat? Facile.it ha effettuato delle simulazioni per tre tipi di attività commerciali (ristorante, autofficina e hotel) in diverse zone d’Italia: Nord, Centro e Sud.