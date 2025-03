Ilrestodelcarlino.it - Polizza contro le calamità: "Necessaria una proroga"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tra una settimana, a partire dal 31 marzo, tutte le imprese saranno obbligate a stipulare un’assicurazionei danni da eventi catastrofali. Fdi ha proposto un emendamento per far slittare di sette mesi l’obbligo. Anche Cna e Confartigianato hanno sollecitato la premier Giorgia Meloni are l’entrata in vigore di questa normativa, per dare alle aziende la possibilità di essere formate e informate, per permettere loro di "fare scelte consapevoli in tempi ragionevoli e sostenibili, valutando le offerte sul mercato e i relativi costi". Le polizze dovranno coprire i danni diretti ai beni aziendali – fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, oltre ai terreni – causati da terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. "Abbiamo inviato una lettera alla presidente del Consiglio per evidenziare le difficoltà che comporta il termine del 31 marzo – spiega Ivan Ruggeri, responsabile dei servizi di Cna Macerata –.