Pordenonetoday.it - "Polizia ridotta all'osso, con fatica si garantisce una volante"

Leggi su Pordenonetoday.it

Il Sap, Sindacato autonomo di, lancia l'allarme sula carenza di personale e sulla pubblica sicurezza."A Pordenone - sottolinea il segretario regionale Lorenzo Tamaro - come in tutte le altre realtà della Regione e della Nazione, stanno accadendo fatti gravi, ormai quotidiani: in questi.