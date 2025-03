Anteprima24.it - Polisportiva Puglianello, Lavorgna: “Un progetto che unisce e fa crescere la comunità”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Laè un esempio di come lo sport possa essere veicolo di partecipazione e crescita. Grazie al lavoro portato avanti con grande impegno da Natale Rescigno, la società sta ottenendo ottimi risultati, coinvolgendo tanti giovani del territorio.Un ringraziamento va al presidente Antonio Panaro, che ha costruito uncapace di creare entusiasmo, senso di appartenenza e opportunità per i nostri ragazzi e al direttore generale Umberto Carbone, per l’impegno e la visione con cui anima la società.Complimenti a tutti gli atleti, allo staff tecnico e a tutte le persone che, ogni giorno, contribuiscono a farquesto. Sostenere realtà come questa significa investire su unapiù unita e più viva”.Lo dichiara in una nota Arturo, vice presidente del Consiglio comunale e consigliere delegato allo Sport e ai Rapporti con le Associazioni del Comune di