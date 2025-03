Firenzetoday.it - Podcast parla delle incertezze dei trentenni: “Le vecchie generazioni devono imparare ad ascoltarci"

Leggi su Firenzetoday.it

Trovare un lavoro stabile, comprare casa, creare una famiglia e un giorno andare in pensione. Uno schema verticale che per decenni lepassate hanno seguito e conquistato, ma che oggi sfuma sempre più. E probabilmente non è più nemmeno un'esigenza. Chi sono i protagonisti di questa.