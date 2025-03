Ilnapolista.it - Pochettino, i tifosi Usa devono farselo piacere: la Federcalcio pagherebbe circa 25 milioni se lo esonerasse (Bbc)

Il ct degli Stati Uniti Mauriciosarebbe ben voluto da una parte deidel Tottenham, che gradirebbe il suo ritorno in panchina. L’argentino ha infatti dichiarato nelle scorse settimane di voler un giorno essere di nuovo sulla panchina degli Spurs.Allastatunitense non conviene mandare viaprima dei MondialiIl futuro di Ange Postecoglou sembra essere a rischio, conche, come scrive la Bbc: rimane un eroe per alcuni. Arrivato nel 2014, ha portato la squadra al secondo e terzo posto in Premier League e in una finale di Champions League. Attualmente il tecnico è sottopressione alla guida degli Stati Uniti. Con un mondiale casalingo nel 2026 a soli 15 mesi di distanza, la sua squadra ha perso due partite consecutive contro Panama e Canada.