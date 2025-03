PnrrMit | piano casa in 7gg o via fondi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.00 Una settimana di tempo per fornire rassicurazioni. In caso negativo, il finanziamento verrà dirottato su altri enti locali in grado di realizzare i progetti entro le scadenze imposte dal Pnrr, oppure in un fondo ad hoc per il futuro. Lo ha stabilito il Mit, che ha concluso la verifica sull'andamento dei progetti Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, che punta a riqualificare il particolare le periferie). Il ministero ha contattato 44 Comuni,7 città metropolitane,7 Regioni.