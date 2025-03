Ilfattoquotidiano.it - Pnrr, via i fondi agli enti che non dimostrano di poter realizzare i progetti di riqualificazione urbana

Glilocali che non sono in grado entro una settimana di “fornire rassicurazioni” sulla realizzazione entro i tempi previsti deiPinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare), il capitolo da 2,8 miliardi delche punta a riqualificare in modo particolare le periferie, si vedranno togliere le risorse. Il finanziamento verrà “dirottato su altrilocali in grado dientro le scadenze oppure in un fondo ad hoc per il futuro piano casa”. L’avvertimento arriva dal ministero delle Infrastrutture e trasporti, a valle di una verifica preannunciata mesi fa.Il ministero guidato da Matteo Salvini ha contattato 44 comuni, 7 città metropolitane e 7 regioni. Sul tavolo “ci sono due tipologie di problemi, che in alcune circostanze coinvolgono lo stesso soggetto attuatore.