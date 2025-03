Sport.quotidiano.net - Playout distanti due punti. Il Progresso recrimina e manca la vittoria. Corzani illude,. Motti segna nel recupero

TAU ALTOPASCIO 11 TAU ALTOPASCIO: Cabella, Sichi (10’ st Manetti), Biagioni (35’ st Bartelloni), Meucci, Zanon, Bernardini, Atzeni (43’ st Rosselli), Ivani (10’ st Barsi),, Andolfi, Carcani (47’ st Grossi). All. Venturi.: Cheli, Ben Saed, Cestaro (47’ st Scalini), Maltoni, Pinelli, Dandini (26’ st Stellacci), Bellisi,, Matta, Ferraresi, Sansò. All. Vecchiati. Arbitro: Sciolti di Lecce. Reti: 30’ st, 46’ st. Note: espulso Stellacci. Ammoniti Sichi, Matta, Biagioni, Dandini, Bellisi. ALTOPASCIO (Lucca) Peccato. Sfugge nelil blitz per ilche mantiene due lunghezze di vantaggio sulla zona. La formazione emiliana lo avrebbe pure meritato il successo, per la buona condotta di gara, imbrigliando un Tau adesso in caduta libera ma ex capolista.