Today.it - Playoff Superlega, i brividi non mancano ma la Sir fa il suo dovere: Modena giù in quattro set e semifinale conquistata

La Sir Susa Vim Perugia è promossa, anche se le riserve non. Il riferimento è al terzo set e a parte del quarto, in cui è stato evidenziato qualche passaggio a vuoto di troppo, ma mai come questa volta contava principalmente il risultato.I Block Devils hanno raggiunto il proprio scopo.