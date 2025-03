Anteprima24.it - Pizzo a tappeto per imprese e commercianti e agguati ai rivali

Tempo di lettura: 2 minutiRivendite all’ingrosso di abbigliamento sportivo e di prodotti ittici, ristoranti, agenzie funebri e di scommesse, società di autotrasporto e sale giochi: imponevano estorsioni a, i clan Gallo-Cavalieri, Gionta e l’organizzazione camorristica denominata “IV Sistema” di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, secondo quanto emerge dalle indagini dei carabinieri che hanno notificato undici arresti in carcere.Ilpiù alto la camorra lo imponeva alle agenzie funebri: le richieste variavano tra 4000 e 4500 euro, a seconda dei funerali organizzati, e per imporle venivano utilizzati anche dei minorenni, come dimostra un episodio documentato dai militari dell’arma tra il 2016 e il 2017 che ha visto vittima un commerciante di prodotti ittici all’ingrosso.I periodi presi in esame contemplano anche quelli della pandemia e neppure la diffusione del Covid-19 e i conseguenti mancati guadagni per imprenditori e, ha reso più comprensiva la camorra che pretendeva il suo corrispettivo senza pietà.