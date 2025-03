Formiche.net - Più protezione delle infrastrutture critiche a livello locale. La mossa di Trump

Leggi su Formiche.net

L’amministrazioneha deciso di puntare sui governi statali e locali nellautilities idriche, dei porti e di altrecontro gli attacchi informatici. È quanto emerge dall’executive order firmato martedì scorso dal presidente Donald, che ha chiesto ai consiglieri per la sicurezza della Casa Bianca di elaborare un piano nazionale di resilienza per proteggere le, trasferendo maggiori responsabilità astatale e. “È necessario che la politica federale riconosca che la preparazione è più efficacemente gestita astatale,e persino individuale, supportata da un governo federale competente, accessibile ed efficiente”, ha dichiarato. Inoltre, ha richiesto una revisione di diversi provvedimenti e iniziative dell’amministrazione Biden, compresi quelli che prevedono un approccio integrato per la gestione dei rischi informatici nelle