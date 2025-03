Sport.quotidiano.net - Pistoiese Basta un autogol per il terzo posto

1 (3-5-2): Franzini; Del Dotto (3’ st Santarpia), Zucchini, Iob; Napolitano, Palma, Muhic (5’ st Bachini), Andreoli (32’ st Sambou), Ruiz; D’Agostino, Recino (22’ st Castelli). A disp. Di Giorgio, Casazza, Delmiglio, Mantegazza, Dalcerri. All. Rossini.(3-5-2): Cecchini; Donida, Mazzei, Bertolo; Stickler (40’ st Diodato), Basanisi (27’ st Greselin), Maldonado, Boccia (33’ st Grilli), Kharmoud; Simeri, Sparacello (19’ st Pinzauti). A disp. Mosti, Maloku, Polvani, Giometti, Foresta. All. Villa. Arbitro: Palmieri di Brindisi. Marcatore: 8’ Zucchini (aut.). Note: ammoniti Iob, Del Dotto, Andreoli. Missione compiuta. Lasbanca il Garilli battendo IL Piacenza per 0-1 grazie ad un’autorete in apertura d’incontro e, alla luce del pareggio del Tau col Progresso, si prende la terza posizione in classifica scavalcando gli amaranto.