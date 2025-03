Lanazione.it - Pistoia, il vivaismo piange Luigi Cappellini

, 24 marzo 2025 – Lutto neldie dintorni: è morto, figura storica del settore e di Coldiretti. Nato nel 1933 a Quarrata, ricorda Coldirettiin una nota, ha dedicato tutta la sua vita all'agricoltura, iniziando da giovane nel settore e successivamente aprendo il suo vivaio di piante ornamentali. Fino al 1998 è stato imprenditore agricolo, poi ha passato la mano al figlio Patrizio, ma ha continuato a calcare i suoi campi fino a quasi 90 anni.ha contribuito in modo significativo al settore ed è stato anche un punto di riferimento per tutta la comunità agricola locale, ricoprendo tra l'altro il ruolo di presidente Coldiretti della zona di Quarrata per molti anni e, tra i 1985 al 1990 è stato membro del consiglio provinciale della Federazione.