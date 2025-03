Pistocchi commenta l’esonero di Thiago Motta dalla Juve | È il crollo di qualcosa non applicabile ai bianconeri

Leggi su Juventusnews24.com

di Matteo Barile, giornalista, esprime un suo parere suldida parte della: le sue parole sono lapidarie!Attraverso un lungo post su X, Mauriziohatodi. Ecco le sue parole. PAROLE – «Illustri colleghi ogginodicome “ildi una ideologia che non eraallantus e al suo dna” Ebbene, la storia passata e presente dellaci dicono che questo presunto dna non esiste: negli anni ‘90, lapiù bella di sempre, quella di Lippi, fu in totale contro tendenza rispetto a quella del Trap: 4:2:3:1, difesa a 4 a zona, in mezzo al campo Deschamps Conte, Paulo Sousa alle spalle del tridente Del Piero Vialli Ravanelli, negli anni 2000 ladi Conte con il 3:5:2 ultra offensivo vinse e convinse con una idea di calcio che coniugava il risultato con lo spettacolo e che non aveva niente in comune con lavista negli anni precedenti.