Ilgiorno.it - Piscina e teatro in vendita: "Manovra salva-Ama?"

Leggi su Ilgiorno.it

Rozzano è al collasso e la destra tenta di mascherarlo continuando a svendere pezzi della città". Non usa mezzi termini Leo Missi, candidato sindaco del centrosinistra alle prossime amministrative, nel commentare la vicenda relativa alladel Cinema Fellini e dellacomunale. Due gioielli della comunità rozzanese messi inper far quadrare il bilancio. "Sono in, mentre la maggioranza, senza il coraggio di affrontare il problema con tutta la città, continua a giocare nell’ombra. Si pensa di usare i fondi del Caivano bis per tappare i buchi? Sarà il Comune a comprare, assicurando ossigeno ad, ormai in asfissia?" - sono le domande di Leo Missi, ancora senza risposta -. "Vogliono sacrificare altri beni pubblici perre un’azienda che loro stessi hanno spinto verso il baratro.