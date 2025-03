Lanazione.it - Piraña, un tuffo nell’eccellenza. Santini porta il mare nel piatto «Prato ci dà tante soddisfazioni»

L’11 maggio del 1971 alzava per la prima volta la saracinesca all’angolo tra via Valentini e via Bertini, il ristorante. Oggi, a 54 anni di distanza, il locale con il suo inconfondibile sapore anni Ottanta è ancora in prima linea, a servire prelibatezze rigorosamente di pesce. Divisa da chef e cortesia innata sono i tratti caratteristici di Gianluca, 73 anni, titolare e «tutto fare» come si definisce lui stesso. «Conosco ogni angolo di questo posto quindi sono sempre la persona più indicata per tutto.», sorride. Ma soprattutto è la persona più indicata per accendere i fornelli e mettere nei piatti tutto il sapore delcon il suo inconfondibile tocco, che già nel 1990, ben prima della saga Masterchef e dei real di cucina, portò Gianlucanello studio televisivo di Antonella Clerici per dimostrazioni di cucina.