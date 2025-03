Lanazione.it - Pioggia quasi da record, marzo è già al 7° posto negli ultimi 110 anni

Lucca, 242025 – Ben 224 millimetri diin 23 giorni. Questo mese diha conquistato, nel centro storico di Lucca, il settimonella classifica dei più piovosi degli110. La media degliprecedenti è di 100 millimetri, dunque siamo già al 224 per cento. In realtà questo mese segue ad altri due molto piovosi. Gennaio si è chiuso con 215,8 millimetri diinvece dei 127,6 attesi, piazzandosi al quindicesimonella classifica storica; il mese di febbraio si è concluso con 177,2 millimetri invece dei 106,2 attesi, anche in questo caso arrivando al quindicesimo. Sommando i primi 82 giorni dell’anno, ovvero dal primo gennaio e fino a ieri sera, abbiamo dunque ben 617 millimetri diche rappresentano oltre la metà dei 1.216 millimetri attesi quale media annuale nel centro storico di Lucca.