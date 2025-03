Ilgiorno.it - Pioggia intensa. Guasti in casa e incidenti

Raffica di interventi per i vigili del fuoco nella notte tra sabato e domenica. Le intense precipitazioni in provincia hanno provocato diversi problemi ai lodigiani e numerose sono state le chiamate al 115, dovute ad emergenze. Alpusterlengo, in piazza Mercato, il 115 ha ricevuto una richiesta di aiuto da un uomo rimasto bloccato in ascensore. Alle 21.45 paura, invece, per un rovinoso incidente stradale a Castiglione d’Adda. Un’auto sulla via Emilia è finita fuori strada, fermandosi in un campo. I vigili del fuoco sono arrivati con una autopompa e una autogru, mentre il soccorso sanitario è intervenuto con l’automedica e un’ambulanza della Croce rossa di Codogno. È stato soccorso un 43enne extracomunitario, poi accompagnato a Cremona per gli accertamenti e le visite necessari. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Codogno, ma sembra che l’auto sia uscita dalla carreggiata autonomamente, fino a ribaltarsi due volte.