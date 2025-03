Ilgiorno.it - Pieve, scoppia il caso multe. Il parcheggio nel mirino: sanzionate oltre 60 auto

Pioggia dialdi via dei Pini. L’altra sera la polizia locale ha effettuato un blitz sanzionando una sessantina diparcheggiate fuori dalle strisce. L’ondata di contravvenzioni ha scatenato forti proteste tra i residenti, che denunciano la cronica carenza di postinel quartiere. Il problema è aggravato dall’inagibilità dei box sotterranei dei palazzi di via dei Pini, a causa dei lavori legati al Superbonus 110%, e dalla contemporanea riqualificazione di un’area del. "È impossibile trovare posto la sera", lamentano i cittadini. Il sindaco, nei mesi scorsi, aveva già scritto al prefetto relativamente all’emergenza bonus 110% per segnalare anche la questione parcheggi, evidenziando come la sera moltefiniscano inevitabilmente in sosta su marciapiedi, attraversamenti pedonali o in qualsiasi spazio disponibile.