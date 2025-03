Lanazione.it - Piazza San Pierino, si festeggia il fine anno del Capodanno Fiorentino

Firenze, 24 marzo 2025 - Dopo giorni intensi, il Capodvolge verso la conclusione. Con un bel brindisi. Stasera, inSan, su iniziativa di Confartigianato Imprese Firenze, insieme a Confesercenti Firenze e Quartiere 1, è in programma un "ultimo dell'" per salutare insieme ladell'. "Come ogni Capodche si rispetti, ci vuole un ultimo dell'. È un'idea che ho lanciato e che ha subito raccolto ampia partecipazione. Ringrazio Confesercenti e il Quartiere 1, con il presidente Mirco Rufilli, perché queste sono iniziative gioiose per una città viva, che vive e lavora il giorno e che la sera esce, vive il centro e si diverte": così Serena Vavolo, presidente di Confartigianato Imprese Firenze. Appuntamento inSanalle ore 22.