Piazza Affari stabile con Ftse Mib a +01% e focus sui dazi

Quotidiano.net - Piazza Affari stabile con Ftse Mib a +0,1% e focus sui dazi

Leggi su Quotidiano.net

, così come le altre Borse europee, si muove sulla parità. I listini restano piantati con la lente sui, attesi per il 2 aprile e che dovrebbero essere in una versione soft. IlMib segna un +0,1% e recupera i 39mila punti. Tra gli altri mercati Francoforte registra un +0,04%, Londra un -0,02% mentre Parigi scende dello 0,18%. Lo spread tra Btp e Bund èa 110 punti coni rendimento del decennale italiano al 3,88 per cento. A Milano in testa resta Mediolanum (+2,9%) con l'overweight di JpMorgan. Su di giri poi StM (+2,5%) a cui si aggiunge Stellantis (+1,95%). Acquisti inoltre sui bancari con Fineco (+1,8%), Popolare Sondrio (+1,5%) e Mps (+1,45%) in evidenza. Tra i titoli sotto osservazione Tim guadagna lo 0,9% a 0,29 euro dopo lo sprint iniziale con la vendita del 5% da parte di Vivendi.