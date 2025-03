Quotidiano.net - Piantedosi e Meloni criticati per il fallimento dei centri in Albania

oggi recita il de profundis dei duein, costati quasi un miliardo di euro agli italiani. Di fatto certifica in maniera definitiva il completodel modelloe si arrampica sugli specchi, pontificando su riconversioni e riutilizzi. Lui e Giorgiadovrebbero fare invece solo una cosa: fermarsi e chiedere scusa per aver sperperato così tante risorse pubbliche in un protocollo disumano, che calpesta i diritti fondamentali e che è fallito prima ancora di cominciare. Giorgiaci avrà passato anche ogni notte come ha promesso, ma inon funzioneranno. Ora verranno a raccontarci che serviranno comunque per mandarci persone che sono già in Italia ma colpite da provvedimento di rimpatrio. Ad affermarlo in una nota è la segretaria del Pd Elly Schlein.