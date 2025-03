Anteprima24.it - Piantedosi: “Delinquenza giovanile anche tra italiani”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Il fenomeno del disagio, dellanon riguarda solo le seconde generazioni di immigrati mauna significativa componente di popolazioneautoctona nazionale, specie al sud”. L’analisi è del ministro dell’Interno Matteoarrivato a Venezia con il capo della Polizia, Vittorio Pisani, per firmare un protocollo per la sicurezza con il presidente del Veneto, Luca Zaia. “Credo – ha aggiunto – che questo fenomeno molto insidioso, molto complesso, deve mettere insieme varie realtà. Spesso ci si confrontapoliticamente e ci si chiede se deve prevalere l’azione di contrasto o l’approccio sociologico, perché penso che le due cose vadano insieme. Noi l’abbiamo fatto ad esempio a Caivano, dove abbiamo sperimentato e adesso riproponiamo su tutto il territorio nazionale proprio entrambe le cose: quindi azioni forti di contrasto dei fenomeni che poi diventano delinquenziali, richiamandonela responsabilità dei giovani, ma nello stesso tempo proposizione a questi ultimi di riferimenti valoriali, le palestre della legalità come il gruppo delle Fiamme oro, che per esempio a Caivano e non solo offrono la possibilità di fare sport e di vivere – ha concluso – in un ambiente noto di comunità con valori positivi”.