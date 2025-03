Pescare show si chiude a Napoli la tre giorni del settore | ecco ultime innovazioni tecnologiche

Leggi su Ildenaro.it

Treall’insegna della passione sportiva, della formazione e della condivisione. Sioggi, domenica 23 marzo, la seconda edizione di, il salone dedicato alla pesca sportiva e alla nautica da diporto organizzato da Italian Exhibition Group (Ieg). Una vera e propria festa per gli appassionati di pesca sportiva, nautica da diporto, elettronica di bordo ed attività outdoor acquatiche. L’intera community si è data appuntamento alla Mostra d’Oltremare: dalle aziende alle associazioni, dai media dialle scuole di pesca, insieme a una numerosa selezione di influencer, content creator e volti noti agli amanti delle differenti tecniche sportive.L’appuntamento partenopeo del Salone di Ieg ha visto l’alternarsi di dimostrazioni e tutorial tecnici con i pro staff dei top brand in esposizione, attività esperienziali e laboratori dedicati ai più giovani per la tutela degli ecosistemi acquatici, ma anche dibattiti e momenti formativi sulle diverse tecniche di pesca.