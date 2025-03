Pescara | Uomo dorme in un cassonetto e rischia la vita nel compattatore

Leggi su Citypescara.com

Nella notte del 24 marzo 2025, unche aveva trovato riparo all'interno di undei rifiuti in via Teramo, nel centro di, hato lafinendo neldi un camion della nettezza urbana. Gli operatori ecologici di Ambiente Spa, la società responsabile della gestione dei rifiuti in città, durante le operazioni di raccolta, hanno notato tramite le telecamere di sorveglianza una sagoma all'interno delappena svuotato nel. Rendendosi conto della possibile presenza di una persona, hanno immediatamente interrotto il funzionamento della pressa.Il caposervizio, giunto sul posto, è salito sul camion e ha iniziato a rimuovere manualmente i sacchi di rifiuti, scoprendo una mano che spuntava tra i sacchi. L', una volta liberato, ha tentato di allontanarsi saltando giù dal camion da un'altezza di circa tre metri, procurandosi delle ferite nella caduta.