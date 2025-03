Dayitalianews.com - Pescara, dorme nel cassonetto e rischia di finire schiacciato nel compattatore: salvato da due operatori

Nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 marzo, un uomo senza fissa dimora è stato ritrovato, miracolosamente vivo, all’interno di undei rifiuti. La sua vita è stata salvata grazie all’attenzione e alla prontezza di un operatore di ‘Ambiente’, l’azienda che gestisce lo smaltimento dei rifiuti nel capoluogo adriatico. E’ successo aTutto è iniziato quando il lavoratore, che si trovava a bordo del mezzo di raccolta della spazzatura, ha notato un’ombra attraverso la telecamera del camion. “Noi sui mezzi abbiamo la telecamera e dalla telecamera, ho visto come un’ombra”, ha raccontato l’uomo. In un primo momento, sembrava trattarsi di qualcosa di poco rilevante, ma la sua intuizione si è rivelata fondamentale: dentro alc’era una persona. Il macchinario era in funzione e stava compattando i rifiuti, quindi il rischio che il malcapitato venissedal meccanismo di compattazione era altissimo.