Laprimapagina.it - Perugia. Fontivegge: chiude il sottopasso pedonale tra la stazione e via Sicilia dal 26 marzo

Percorsi alternativi garantiti per la sicurezza dei pedoni durante i lavori RFI e MetrobusA partire da martedì 262025 fino al 30 giugno 2026, ilche collega laferroviaria dicon viasarà chiuso al transito. Il provvedimento, disposto dall’Ordinanza Dirigenziale n. 761 del 24/03/2025, è necessario per consentire l’avanzamento in sicurezza dei lavori previsti da RFI (Gruppo FS Italiane) e per la realizzazione del nuovo terminal Metrobus, nell’ambito del progetto “Bus Rapid Transit – Infrastrutturazione Corridoio Pievaiola–Settevalli”, finanziato dal PNRR – Next Generation EU.Percorsi alternativi per i pedoniPer ridurre i disagi ai cittadini e viaggiatori, è stato predisposto un percorso alternativo sicuro:Da via del Macello, attraversando via, sarà possibile costeggiare il muro dellaferroviaria e:salire la scala che conduce al nuovo terminal bus;oppure proseguire fino a Piazza Vittorio Veneto.