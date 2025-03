Percorsi abilitanti da 60 30 e 36 CFU per il 2024 25 | ecco le PAGINA degli Atenei inseriti con il secondo decreto AGGIORNATO

Leggi su Orizzontescuola.it

anno accademico/25:i BANDI e tutte le info utili per ilciclo. 75.383 i posti totali, ripartiti tra le classi di concorso per Università. Tante le problematiche ancora aperte, in particolare per i vincitori del concorso PNRR1 obbligati al completamento dei 30 o 36 CFU per trasformare il contratto in tempo indeterminato dall'anno scolastico 20215/26. E' stata disposta la deroga, per cui è possibile frequentare sia TFA sostegno IX ciclo sia ifermo restando i vincoli di presenza per i due. L'articoloda 60, 30 e 36 CFU per il/25:lecon il