Quotidiano.net - Perché si chiamano pulizie di primavera? Origine e significato

Roma, 24 marzo 2025 – Contemporaneamente all’arrivo della bella stagione si apre il tempo delledi. Qual è l’di questa espressione entrata nel linguaggio comune? Il termine evoca immediatamente il cambio di stagione: finestre spalancate, aria fresca che entra in casa, tende lavate e cassetti svuotati. Tuttavia, non si tratta solo di una necessità pratica. La necessità diprofonde da affrontare insieme all’arrivo del tempo primaverile affonda le radici in tradizioni culturali antiche e riti collettivi, il cuiè più profondo di quanto si creda. Dietro ritroviamo le tracce di un gesto simbolico che segna la fine dell’inverno, un modo per fare spazio al nuovo e liberarsi di ciò che non serve più, fuori e dentro casa.sidi? Laè il momento in cui la luce torna a farsi più presente nelle giornate.