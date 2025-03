Quotidiano.net - Perché Salvini ha sospeso il decreto autovelox e cosa succede ora. L’avvocato: “Serve un laboratorio per l’omologazione”

Roma, 24 marzo 2025 –” su indicazione del ministro Matteoservono “ulteriori approfondimenti” sul testo (atteso da 33 anni). Arriva con una nota di poche righe, di domenica mattina, l’ennesimo colpo di scena in una vicenda tormentatissima che ormai si è trasferita dalla sicurezza stradale alle aule di giustizia. Il nodo ruota attorno alla mancata omologazione degli apparecchi per il controllo della velocità, che ogni anno garantiscono ai Comuni un incasso di milioni di euro grazie alle multe. Il problema non era stato risolto dal nuovo codice della strada, entrato in vigore il 14 dicembre 2024. La storia per puntiprevede ilora? Multe e ricorsi,sapere Il ruolo del Mimit Le ragioni del perito Marcon “L’obiettivo: ridurre la velocità” Dieci anni di giurisprudenzaprevede ilIldel Mit aveva deciso una ‘sanatoria’ con una data spartiacque: gliapprovati dopo il 2017 sarebbero stati ‘omologati d’ufficio’, gli altri invece dovevano essere messi in regola.