Perché One Chicago non sta progettando altri spinoff?

È stato un periodo difficile per la televisione procedurale. Generalmente considerato uno dei formati più duraturi e coerenti quando si tratta di fiction sceneggiate, il sottoinsieme dei procedurali ha subito alcuni colpi importanti negli ultimi anni.I fan hanno assistito alla cancellazione di NCIS: Hawai’i, Blue Bloods, SWAT e di due diversi show dell’FBI, Most Wanted e International. Tre di queste cancellazioni sono state rese note solo nelle ultime due settimane. Queste cancellazioni hanno coinciso con l’annuncio di diversidifranchise, il che ci ha portato a chiederciOnenon abbia tentato un altro show.Onesi concentra sui titoli esistentiPensiamo di avere la risposta. O meglio, le risposte. In base allo stato attuale della televisione di rete, ci sono diversi motivi per cui un quarto (tecnicamente quinto) show di Onepotrebbe non essere la mossa migliore.