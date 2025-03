Metropolitanmagazine.it - Perché nel 2025 tornerà di moda il bullet bra? Tutto sull’iconico capo anni ’50

Era un must have nella metà del secolo scorso, e ora semessere tornato in auge grazie alle passerelle delle scorse Fashion Week. Infatti. iilfa il suo ritorno grazie a Miuccia Prada. E non è un caso: ilnasce in un periodo difficile, dove risollevare il morale di un mondo devastato da conflitti e povertà avveniva anche grazie alla femminilità. Stiamo parlando infatti del periodo pre Seconda Guerra Mondiale (dove le donne erano esortate a indossare il rossetto rosso, per risollevare il morale degli uomini), sebbene sia stato undi abbigliamento utilizzato fino a tutti gli’50.Neltorna il: abbiamo bisogno di conforto (di nuovo)?Nato nel 1939, il cosiddetto “reggiseno a proiettile” era un vero e proprio must have. Era formato infatti da coppe profonde che scolpiscono il seno in una forma appuntita.