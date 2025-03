Formiche.net - Perché la Strategia europea per la regione adriatico-ionica è importante

Nel recente consuntivo sull’attività dell’anno trascorso del Cesma (Centro Studi Marche – Roma), spicca il conferimento all’ambasciatore Giovanni Castellaneta della distinzione onorifica di “Marchigiano ad honorem”.L’ambasciatore Castellaneta premiato dal presidente onorario del Cesma, amb. Giorgio Girelli, dalla ambasciatrice Assunta Accili e dal funzionario Onu Andrea AngeliTale riconoscimento viene assegnato annualmente a personalità non marchigiana la quale, oltre ad avere raggiunto prestigiosi traguardi, ha anche ben operato nelle Marche e per le Marche. La cerimonia ha luogo al Senato della Repubblica italiano e viene curata dalla rinomata istituzione culturale marchigiana – presidente l’imprenditore Umberto Antonelli – da decenni operativa a Roma. Tra i suoi maggiori eventi c’è appunto dal 1984 l’assegnazione di riconoscimenti (il “marchigiano dell’anno”) ad esponenti delle Marche che si siano distinti in vari settori (arte, scienza, imprenditoria, Pubblica amministrazione ).