Perché la laguna di Orbetello è invasa dai moscerini | il ruolo dei fertilizzanti e come difendersi

Ladidai. Un problema emerso con forza negli ultimi giorni, in cui gli sciami hanno preso di mira lo specchio d’acqua toscano e i centri abitati che vi si affacciano. A pochi mesi dalla moria di pesci dello scorso luglio, un altra modifica degli equilibri naturali causata dalle attività umane sta portando disagi e preoccupazione. Tanto che la petizione per chiedere al presidente della regione Toscana Eugenio Giani di dichiarare lo stato di emergenza per la, ha già raccolto decine di migliaia di firme. A tentare di sensibilizzare le istituzioni sul tema, nei giorni scorsi è stato anche l’attore Alessandro Gassman, con un post su Instagram che mostra il cielo, le auto, le piante e gli edifici ricoperti dai piccoli insetti.: itolgono ossigenoMasono arrivati così tantitutti insieme? A spiegarlo è Alessandro Miani, presidente della Società Italia di Medicina Ambientale (Sima).