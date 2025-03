Perché gli conviene non parlare Caso Garlasco le dichiarazioni di Alberto Stasi e i rischi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ildell’omicidio di Chiara Poggi, che c’è stato anel 2007, è tornato alla ribalta dopo le nuove indagini aperte su Andrea Sempio, un amico del fratello della vittima. Intanto,che è stato condannato in via definitiva per il delitto, non ha mai smesso di dichiararsi innocente ma questo ora potrebbe creargli qualche problema.ha avuto una pena di 16 anni di carcere per l’omicidio dell’allora fidanzata Chiara Poggi. A partire da gennaio di due anni fa, lui ha avuto l’autorizzazione ad andare a lavoro uscendo così di prigione grazie alla buona condotta. Il suo prossimo obiettivo è quello di accedere alla semilibertà, ma proclamarsi sempre innocente non gli farebbe benissimo.Leggi anche:Chiara Poggi,rompe il silenzio su Andrea SempioChiara Poggi,perproclamarsi innocente potrebbe ora essere un problemaIl sito Leggo ha fatto il punto della situazione sue l’attenzione è ricaduta anche sulle sue ultime