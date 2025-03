Ilprimatonazionale.it - Per Serhij “Deimos” Zaikovskyi, in memoriam

Roma, 24 mar – Tre anni fa, il 24 marzo del 2022, cadeva in combattimento contro gli invasori russi. Intellettuale e militante della destra radicale ucraina, 28 anni non ancora compiuti., nome di battaglia “”, nato il 2 luglio 1994 nel villaggio di Drabiv, nell’oblast’ di Cherkasy. Aveva studiato storia antica e medievale all’Università Nazionale “Vasyl’ Karazin” di Kharkiv. Appassionato in particolare di storia romana, si era laureato nel 2016 con una tesi sui Veterani dell’esercito romano nella provincia di Dacia. Coltissimo, conosceva più lingue europee (tra cui l’italiano) e studiava anche il giapponese e il sanscrito, coltivando gli studi di indoeuropeistica. Chi lo ha frequentato lo ricorda non solo per le riconosciute qualità intellettuali. Ma anche per l’umorismo, lo spirito avventuroso, il coraggio, la lealtà e la grande sensibilità, che si estendeva al mondo della Natura.