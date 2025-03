Per Mattarella i dazi sono inaccettabili creano ostacoli La Ue ha forza e autorevolezza per contrastare una scelta immotivata

Leggi su Open.online

«Iai mercati, alterano il mercato, penalizzano i prodotti di qualità e questo per noi è inaccettabile ma dovrebbe essere per tutti i Paesi del mondo inaccettabile». Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio, dal Villaggio «Agricoltura è» in occasione dell’anniversario delle firma dei Trattati di Roma, in cui analizza le politiche messe in atto dal presidente americano Donald Trump. «I mercati aperti corrispondono a due interessi vitali: la pace e i nostri interessi vitali di esportazione», ha dichiarato augurandosi «collaborazione su regole leali». «È indispensabile, la risposta nonma le regole da far rispettare. Mercati chiusi, contrapposti mettono in pericolo la fiducia tra i Paesi e la collaborazione internazionale, mentre mercati aperti – prosegue il presidente della Repubblica -, con commerci comuni,rapporti di fiducia, una tessitura di collaborazione che garantisce la pace.