Per Lucca al Napoli servono 30 milioni e ci sono anche Inter e Milan (Repubblica)

Peral30scrive deldel futuro, almeno per quel che concerne i calciatori.Scrive Pasquale Tina:Un attaccante centrale è sicuramente una priorità. Ilpensa ad un giovane di livello da affiancare a Romelu Lukaku per completare un tandem importante. Lorenzoè più di una tentazione. Al club di De Laurentiis piaceva già la scorsa estate, poi l’esse non si è trasformato in una trattativa. Nel frattempo il bomber dell’Udinese è cresciuto molto nel corso di questo campionato e ha già raggiunto la doppia cifra (è a quota 10) tanto da attirare pure l’esse del ct Luciano Spalletti. Il costo è elevato, almeno 30di euro, ma ilha da sempre buoni rapporti con l’Udinese.piaceall’e al, quindi si prospetta un bel confronto di mercato per aggiudicarsi il 24enne di Moncalieri che sembra pronto al salto in una big.