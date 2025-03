Ilrestodelcarlino.it - Per la Sanmichelese è un colpo grosso che vale il secondo posto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

CASTELNUOVO 12 CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Fontanesi, Pivetti, Baroni, Manini (62’ Paltrinieri), Le Guern, Bellei Ponzi (62’ Copertino), Carbone (81’ Cantaroni), Bellentani (81’ Progulakis), Fugallo (72’ Cheli). A disp: Braglia, Stanzani, Buffagni, Fosu. All. Casagrandi.: Schiuma, Costa, Merli (84’ Ferrari), Baisi, Tardini, Ashong, Alicchi, Spezzani, Peddis (67’ Notari), Manzini, Solla (67’ Farina). A disp: Paganelli, Casini, Doku, Rafrari, Gorzanelli, Palladini. All. Azzurro. Arbitro: Musolesi di Bologna Reti: 52’ Ashong, 78’ Notari, 92’ (rig.) Cantaroni Note: ammoniti Carbone, Manini, Alicchi, Manzini, Schiuma Laprosegue la sua scalata e con l’otta vittoria nelle ultime 10 gare si prende la seconda piazza, preziosa in chiave playoff vincendo il big match di Castelnuovo che cade dopo 9 turni (8 vittorie e un pari).