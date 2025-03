Amica.it - Per la primavera 2025 abbandonano l’allure hippie e puntano su forme eccentriche e mood minimale

Difficile riconoscere al primo sguardo le borse hobo. Perché? Hanno veramente poco a che vedere con il loro nome originale. La parola hobo fa infatti riferimento alla somiglianza con i fagotti utilizzati dai viandanti del passato come bagaglio improvvisato fatto con delle pezze di tessuto e un bastone. Questa stagione la loro forma cedevole, adattabile e generalmente a mezzaluna cambia i suoi connotati e si trasforma in tutt’altro. Vale a dire in qualcosa dalcontemporaneo.Le silhouette sono ben disegnate e strutturate, i tagli sono precisi e a volte asimmetrici, i pellami morbidi lasciano il posto a quelli più consistenti. A fare la differenza sono quindi il design e i materiali, ma anche i dettagli non sono da meno.