Per i Mondiali dopo il Giappone si qualifica anche la Nuova Zelanda

AGI -il, è laa staccare direttamente il biglietto per idel 2026. Nell'atto finale dellezioni OFC, gli All Whites hanno sconfitto all'Eden Park di Auckland laCaledonia per 3-0, conquistando cosi' la loro terza partecipazione a una fase finale della rassegna iridataquelle del 1982 e del 2010. I gol, tutti nella ripresa, portano la firma di Boxall (61'), Barbarouses (66') e Just (80'). LaCaledonia avrà una seconda chance al torneo play-off Fifa che assegnerà gli ultimi due posti disponibili e al quale parteciperannodue nazionali dell'America Centro-Nord, un'asiatica, un'africana e una sudamericana.