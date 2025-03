Ilfattoquotidiano.it - Per due anni ha un forte dolore al petto ma i medici non riescono a capire cosa sia, poi la scoperta choc: “Un batterio preso maneggiando carne cruda è arrivato al cuore”

Unalche proprio non voleva andare via. Per questo un uomo di 77della Florida è entrato ed uscito dagli ospedali per quasi due. Tanto infatti ihanno impiegato prima diche il paziente era vittima di una terribile infezione, la brucellosi, causata dal contatto con dellainfetta, che era arrivata fino al. Il caso è stato descritto sulla rivista Emerging Infectious Diseases e rappresenta un monito a fare attenzione al cibo che mangiamo o tocchiamo.L’uomo è un pastore che viveva in una fattoria rurale con cani e capre. In generale, le sue condizioni di salute non erano ottimali. Il paziente soffriva già di diabete di tipo 2, ipertensione, colesterolo alto e insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ridotta. Per quest’ultima, gli è stato impiantato un defibrillatore cardiaco impiantabile automatico e non era il suo primo.